مستحيل.. الأهلي يعلق على إعادة مباراة القمة بسبب أتوبيس الزمالك.. فيديو

قال شريف فؤاد، متحدث النادي الأهلي، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك انتهت مع صفارة الحكم بفوز الفريق الأحمر، مؤكدا أن الجميع يعلم حقيقة ما حدث، بالنسبة للأهلى هي صفحة وأغلقت.





وأَضاف «شريف فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» أنه لا يمكن القفز على النتائج لأنها مستحيلة، مؤكدا أن النادي ينتظر مزيدا من العقوبات ضد نادي الزمالك.





وأوضح متحدث النادي الأهلى، أن الفريق يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل، لافتا إلى أن اللجنة القانونية أعدت مذكراتها وحيثياتها لارسالها لاتحاد كرة القدم والمحكمة الرياضية طبقا للوائح كرة القدم.





وشدد «شريف فؤاد» على أنه لا أحد يستطيع إعادة مباراة القمة بسبب أتوبيس لاعبي الزمالك لأنه مستحيل، مؤكدا أن النادي الأهلي يتمسك بقراراته وحقوقه.





ونوه «شريف فؤاد» إلى أن اتحاد كرة القدم أقر فوز النادي الأهلي 2/صفر، واللائحة ستطبق والنادي المنافس سوف يخسر 6 نقاط، 3 الآن و3 أخرين في نهاية الموسم ويعاد ترتيب الأندية طبقا للقرار.