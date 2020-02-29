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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة معلول أمام صن داونز ..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 11:59 م
الأهلي
الأهلي
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عمرو أبوبكر
كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، عن حقيقة إصابة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر خلال لقاء صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال مرجان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علي معلول سليم ولا يعاني من إصابات".

وتابع: "هناك رضا عام على النتيجة أمام صن داونز والنتيجة مبشرة ونتمنى تكرارها في الإياب"، مشيرًا إلى أن الجميع كان يحلم بعودة المباريات على ستاد القاهرة بحضور الجماهير.

ووجه مرجان الشكر إلى وزارتي الداخلية والرياضة وكذلك لجماهير الأهلي التي التزمت بالتشجيع المثالي اليوم، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سيكون رئيس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا.
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