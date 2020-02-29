الأهلي يكشف حقيقة إصابة معلول أمام صن داونز ..فيديو

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، عن حقيقة إصابة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر خلال لقاء صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





قال مرجان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علي معلول سليم ولا يعاني من إصابات".





وتابع: "هناك رضا عام على النتيجة أمام صن داونز والنتيجة مبشرة ونتمنى تكرارها في الإياب"، مشيرًا إلى أن الجميع كان يحلم بعودة المباريات على ستاد القاهرة بحضور الجماهير.



