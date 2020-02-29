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رياضة

وليد سليمان يحتفل بفوز الأهلي على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 11:23 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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مصطفى كرم
احتفل وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بفوز فريقه على صن داونز بهدفين مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا.


ونشر على وليد سليمان صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا "مبروك الفوز لأغلي جمهور في الكون والقادم أفضل بإذن الله ". 


وانتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56، والثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.

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