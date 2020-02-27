للانسحاب من مباراة القمة.. عقوبات جديدة على الزمالك من اتحاد الكرة

ينتظر نادي الزمالك عقوبات جديدة من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، وذلك على خلفية انسحابه من مواجهة القمة 119 امام النادي الأهلي، والتي كان من المقرر اقامتها يوم الاثنين الماضي على استاد القاهرة الدولي.





وتعمل اللجنة الخماسية في الوقت الحالي على حصر كافة الخسائر التي تكبدها كل من "النادي الاهلي، واتحاد الكرة" بشأن فشل اقامة المباراة؛ نتيجة انسحاب نادي الزمالك.





ويجمع مسئولو اللجنة الخماسية كافة التكليفات التي حدثت في يوم المباراة من ايجار ملعب استاد القاهرة ومصاريف طاقم التحكيم الاجنبي، وخلاف ذلك من مصاريف، وسيتم توقيع عقوبة بمجمل المبلغ المالي على نادي الزمالك.





ومن جانب اخر يؤكد مسئولو نادي الزمالك عدم انسحابهم من المباراة وان الظروف القهرية في هذا اليوم وسوء الاحوال الجوية هي ما منعت الفريق من الوصول الي استاد القاهرة في الوقت المحدد له.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل مبدئي فوز النادي الأهلي بالمباراة بالاضافة الي خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم، بالاضافة الي توقيع غرامة مالية قدرها 200 الف جنيه على فريق الزمالك.