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رياضة

بعد أزمتي السوبر وانسحاب الزمالك امام الأهلي .. أول قرار من اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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نور عادل - يسري غازي
قررت اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة المصري تشكيل لجنة الاندية بداية من الدور الثاني من عمر الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب الازمات التي نشبت خلال الفترة الماضية بين اتحاد الكرة والاندية.

واستقر اعضاء اللجنة الخماسية على ان يتم تشكيل لجنة الاندية بداية من الدور الثاني ويكون لها الحق في ادارة مسابقة الدوري العام وتوزيع الحقوق على الاندية، بينما يكتفي اتحاد الكرة واللجنة الخماسية بادارة المنتخبات الوطنية ومسابقة كأس مصر فقط وذلك طبقًا للائحة.

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وخلال اليومان الماضيان اجتمع مسئولو اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك لمناقشة معهم كافة مستجدات وازمات الكرة المصرية بالوقت الحالي واقرار لائحة الجبلاية المقبلة.

وخلال الفترة الماضية نشبت ازمات عديدة بين اتحاد الكرة والاندية خاصة عقب مباراة السوبر المصري في الامارات والعقوبات التي تم اعلانها وتوقيعها على طرفي المباراة الاهلي والزمالك.

وواصلت الازمة احتدامها بعدما اصرت اللجنة الخماسية على اقامة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصري الاهلي والزمالك والتي تم الغاؤها لانسحاب الاخير، ولكن تم توقيع عليه عقوبة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.
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