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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:32 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي



كشف مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر عدم وصول حافلة الفريق إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين الماضي، في إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز


أكد مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول شرف مصر في البطولات الأفريقية هذا الموسم، وتمكن من الحصول على بطولتي الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي، إلى جانب السوبر المصري السعودي.


كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز عن رأيه بـ النادي الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق هذا الموسم


كشفت مصادر خاصة أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يوقع لبيراميدز او اي ناد آخر.



كشف إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة TEN أن نادي الجزيرة الإماراتي طلب التعاقد مع مدرب النادي الاهلي رينيه فايلر لقيادة الفريق الموسم القادم .


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