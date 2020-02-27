الجزيرة الإماراتي يطلب التعاقد مع رينيه فايلر

كشف إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة TEN أن نادي الجزيرة الإماراتي طلب التعاقد مع مدرب النادي الاهلي رينيه فايلر لقيادة الفريق الموسم القادم .





وأضاف صادق ان النادي الإماراتي يسعى بقوة لحسم التعاقد مع مدرب القلعة الحمراء خاصة بعد المستوى والأداء المميز الذي يقدمه مع الاهلي منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب افريقي فى إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة يستضيفها استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء .