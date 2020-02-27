اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

أكد مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول شرف مصر في البطولات الأفريقية هذا الموسم، وتمكن من الحصول على بطولتي الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي، إلى جانب السوبر المصري السعودي.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن لاعبي الفريق رجال، ووصلوا إلى قطر مرتدين تيشيرت بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجوا بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي، مشيدًا "أنهم رجال حقيقيون".
وتابع مرتضى منصور أن أشرف صبحي وزير الرياضة حرص على استقبال بعثة الفريق ولكن هذا لم يحدث من أي عضو من أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.
وأكمل مرتضى منصور أن اللجنة الخماسي كافأت الفريق بـ الاستيلاء على الـ 8 ملايين دولار من الاتحاد الأفريقي.