AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:37 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول شرف مصر في البطولات الأفريقية هذا الموسم، وتمكن من الحصول على بطولتي الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي، إلى جانب السوبر المصري السعودي.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن لاعبي الفريق رجال، ووصلوا إلى قطر مرتدين تيشيرت بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجوا بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي، مشيدًا "أنهم رجال حقيقيون".

وتابع مرتضى منصور أن أشرف صبحي وزير الرياضة حرص على استقبال بعثة الفريق ولكن هذا لم يحدث من أي عضو من أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وأكمل مرتضى منصور أن اللجنة الخماسي كافأت الفريق بـ الاستيلاء على الـ 8 ملايين دولار من الاتحاد الأفريقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

اتحاد الكرة يحسم موقفه من أزمة الزمالك مع الاتحاد الإفريقي | تفاصيل

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور

أخبار الرياضة.. مدرب منتخب تونس يزف بشرى سارة للزمالك.. وتفاصيل أزمة مشاركة محمد صلاح بـ أولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

الجزيرة الإماراتي يطلب التعاقد مع رينيه فايلر

جوجل يصيب أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا

بعد أنباء ضرب زوجته له.. تسريب رسائل سرية تدين جوني ديب من جديد

استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

شاهد.. بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء يرقص ويغني.. غضب شعبي ضد جونسون

تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.. إجراءات سعودية لمواجهة كورونا

AdvertisementS

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

الجزيرة الإماراتي يطلب التعاقد مع رينيه فايلر

شريف إكرامي يوقع لـ بيراميدز لمدة ثلاث سنوات.. تفاصيل

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

اخبار نادي الزمالك.. اتحاد الكرة يعلن عقوباته ضد الزمالك.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الاعتداء عليه

طاهر أبو زيد يتوقع نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

أنا هعلمك القانون.. مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية.. استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

زيدان عن هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي: دفعنا ثمن فقدان التركيز

مدرب صن داونز: الأهلي يحقق نتائج لم يحققها برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء يرقص ويغني.. غضب شعبي ضد جونسون

شر انتقام.. شاهد كويتي يشعل النار في سيارة شرطة وهو بداخلها

ببنطلون جلد.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور