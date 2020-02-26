بعد عقوبات القمة | مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي بتجهيز ملف كامل عن أزمة مواجهته أمام الأهلي التي لم يحضر فيها بداعي سوء الأحوال المناخية و تعطل الحافلة في الطريق للملعب.





وأشار المصدر أنه تم تجهيز ملف كامل مع المستشار القانوني للنادي خلال الوقت الحالي، من أجل إرساله إلى المحكمة الرياضية وتصعيد الأمر بعد قرارات اتحاد الكرة ضد النادي.





وأضاف المصدر أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يجهز فيديو في الوقت الحالي، للرد على اتحاد الكرة، خاصة وأنه أرسل كافة الحيثيات وأسباب عدم ذهاب الفريق الأبيض إلى الملعب، رغم توجههم من النادي بعمل من الجهات الأمنية.