بعد خصم 3 نقاط..تعرف على نص المادة الخاصة بعقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبة الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي، التي كانت مقررة يوم الإثنين الماضي ضمن منافسات الدوري المصري.





وتغيب لاعبو الزمالك عن حضور اللقاء، بحجة عدم قدرة حافلة الفريق على الوصول إلى استاد القاهرة؛ بسبب الزحام المروري الناتج عن الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم.





وطبق مسؤولو لجنة المسابقات المادة 46 من اللائحة، عند تطبيق العقوبة ضد نادي الزمالك وعدم حضوره مباراة القمة، بخصم 3 نقاط عن مباراته أمام الأهلي و3 نقاط أخرى من مجموع رصيده نهاية الموسم.





إذا اعتبر فريقا منسحبًا واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية:





1- توقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم.





۲- خصم عدد ( 6) نقاط تعادل نقاط مبارة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم، إضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.