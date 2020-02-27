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رياضة

مدرب صن داونز: الأهلي يحقق نتائج لم يحققها برشلونة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:02 ص
الاهلي
الاهلي
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ياسمين تيسير
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز عن رأيه بـ النادي الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق هذا الموسم.

وأكد موسيماني في تصريحات لـ قناة "إم بي سي مصر"، أن الأهلي حقق نتائج مذهلة منذ بداية الموسم ولم يتعرض لهزيمة في الدوري، وسجل 45 هدفًا، ولم يستقبل سوى 3 أهداف.

وتابع موسيماني أن ما يحققه الأهلي هذا الموسم لم يحققه فريق برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن الفوز أمام الأهلي بخماسية أمر لن يتكرر كثيرًا في التاريخ، ومن الصعب تكراره.


وتابع "موسيماني"، أن الفريق يعاني من إصابات عديدة، ولكن يتم إعداد البدائل بشكل جيد، مشددًا على أنه لن يختلق الأعذار.

وتابع "موسيماني"، أن المباراة ستكون صعبة للغاية وأنه يكن كل الاحترام للفرق المصرية خاصة الأهلي والزمالك.

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