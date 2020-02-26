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رياضة

صن داونز يستفز الزمالك قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:41 م
صن داونز
صن داونز
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إسماعيل محمود
استفز نادي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره نادي الزمالك، وذلك قبل مباراته أمام النادي الأهلي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض نادي صن داونز، اليوم الأربعاء، أول تمرين له على ملعب بتروسبورت، استعدادًا لمباراة الأهلي.

ونشر حساب نادي صن داونز على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تغريدة كتب فيها:"ها نحن، الأولاد جاهزون لمران اليوم.. لا شيء سوى ذكريات جيدة لشوجا الذي سجل في هذا الملعب أمام الزمالك في 2016".

يذكر أن نادي صن داونز قد انتصر على نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016، في دور المجموعات على ملعب بتروسبورت بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن صن داونز يحل ضيفًا على النادي الأهلي، السبت المقبل، على ستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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