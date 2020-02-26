تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري





كما أعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و 20 ، وتعلن اللجنة بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك في الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة .



