AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:01 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عمرو أبوبكر
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .

كما أعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و 20 ، وتعلن اللجنة بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك في الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

اخبار النادي الأهلي اليوم.. غياب 9 من الأحمر في مواجهة المقاصة.. مفاجأة في التصنيف الأفريقي

أخبار الرياضة.. تأجيل لقائي القطبين بالدوري .. والزمالك يجتمع بـ أزارو

مباريات الزمالك.. تعرف على مواعيد لقاءات الأبيض خلال شهر فبراير

أخبار النادي الأهلي .. اصطدام بـ صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

اتحاد الكرة: انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز 9 مارس

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز 9 مارس

تراجع سعر البنزين في مصر.. البرلمان يكشف عن السبب وشروط التنفيذ

من 4 سنين.. شاهد منى زكى ودينا الشربينى برفقة أحمد الفيشاوى

تامر عبد المنعم يوضح سبب غياب وزير الدفاع عن حضور جنازة مبارك .. فيديو

مكشوف أم بطانة ؟.. بيلا حديد بفستان غريب في أسبوع الموضة بباريس

حقيقة إصابة وليد سليمان في مران النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد

تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن