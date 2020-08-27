بالكلور وآلة حادة.. سيدتان تتعديان على محامية لمنع تسليم طفل لأمه ببنها

شهدت قرية كفر الشيخ إبراهيم دائرة مركز بنها حادثا مأساويا حيث تعدت سيدتان على محامية بإلقاء مياه بها كلور على وجهها وطعنها بآلة حادة لرفضهما تنفيذ قرار تسليم طفل صغير لأمه "موكلة" المحامية.





وعلى الفور تم نقل المحامية المصابة إلى مستشفى جامعة بنها وألقي القبض على المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "د.ا" محامية مصابة بجرح قطعي في القدم وتعاني من ترجيع من الفم بشكل مستمر.





انتقلت على الفور قوة أمنية وبسؤالها أفادت أنها كانت في قرية كفر الشيخ إبراهيم بصحبة أمين شرطة وعمدة القرية لتنفيذ قرار من المحامي العام لنيابات القليوبية بتسليم طفل لأمه بعد أخذه من والده.



