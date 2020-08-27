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حوادث

بالكلور وآلة حادة.. سيدتان تتعديان على محامية لمنع تسليم طفل لأمه ببنها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شهدت قرية كفر الشيخ إبراهيم دائرة مركز بنها حادثا مأساويا حيث تعدت سيدتان على محامية بإلقاء مياه بها كلور على وجهها وطعنها بآلة حادة لرفضهما تنفيذ قرار تسليم طفل صغير لأمه "موكلة" المحامية.

وعلى الفور تم نقل المحامية المصابة إلى مستشفى جامعة بنها وألقي القبض على المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "د.ا" محامية مصابة بجرح قطعي في القدم وتعاني من ترجيع من الفم بشكل مستمر.

انتقلت على الفور قوة أمنية وبسؤالها أفادت أنها كانت في قرية كفر الشيخ إبراهيم بصحبة أمين شرطة وعمدة القرية لتنفيذ قرار من المحامي العام لنيابات القليوبية بتسليم طفل لأمه بعد أخذه من والده. 

وأضافت أنهم بعد أن وصلوا إلى منزل والد الطفل لتنفيذ القرار بأخذ الطفل فوجئوا بسيدتين من المنزل ألقيا مياه بها كلور على وجهها وطعنها بآلة حادة في قدمها ثم استولتا على تليفونها المحمول وبعد ذلك جرى نقلها إلى المستشفى وعلى الفور جرى توجيه قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى القبض على المتهمتين وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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