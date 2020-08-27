السفارة الكويتية بالأردن توجه نداء عاجلا لمواطنيه

ناشد سفير دولة الكويت لدي الأردن عزيز الديحاني اليوم الخميس المواطنين الكويتين بالأردن بضرورة الإلتزام بحظر التجول الشامل الذي أعلنت الحكومة الأردنية فرضه علي العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء غدا الجمعة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الديحاني في تصريحات لوكالة النباء الكويتية " كونا " علي أهمية تقييد المواطنين بالتدابير والتعليمات المعلنة من قبل السلطات الاردنية خلال فترة الحظر التي تبدأ إعتبارا من الساعة 11 ليل الخميس وتستمر 24 ساعة " حفاظا علي سلامة الجميع ، مثمنا تعاونهم الملموس طوال فترة أزمة كورونا وخلال عمل البلاد بقانون الدفاع وأوامره.





كما طالب المواطنين بضرورة التواصل مع السفارة عند الحاجة لأي مساعدة او إستفسار علي ارقام الطوارئ التية 0096265675135 .00962656751360096265675137 وعلي الخط الساخن 00962793202020





جدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت أمس الأربعاء فرض حظر تجوال شامل في محافظتي العاصمة " عمان" والزرقاء الجمعة ولمدة 24 ساعة نتيجة تزايد افصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الماضيين بشكل غير مسبوق.





كما مددت قبل يومين حظر التجوال الجزئي اليومي في مختلف أنحاء المملكة من الساعة 11 مساءا وحتي السادسة صباحا.