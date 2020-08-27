أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، السويدي إليكتريك، حديد عز، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2035 نقطة





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2724 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 896 نقطة.