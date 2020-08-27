مجلس الدولة ينقل مقر المحكمة التأديبية بالإسكندرية لـ الأزاريطة.. وإنشاء أخرى بكفر الشيخ

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قرار رقم 433 لسنة 2020، بنقل المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية.





وينص القرار على نقل المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية من مقرها الحالي بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة، الكائن في شارع أدمون فرمون إلى مبنى مجلس الدولة بشارع البطارسة بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.





كما أصدر رئيس مجلس الدولة ، قرار رقم ( 432) لسنة 2020م، بإنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ.





وجاء في نص القرار المادة الأولى إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ "، يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم بمدينة كفرالشيخ.





وتضمنت المادة الثانية: إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، والتى أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية المحكمة التأديبية بكفرالشيخ ‎.



