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ديني

محظورات وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بالمساجد غدا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:41 م
فتح المساجد
فتح المساجد
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محمد شحتة
تفتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، أبواب المساجد أمام المصلين لأداء أول صلاة جمعة، بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحددت وزارة الأوقاف، عدة محظورات لتجنبها خلال صلاة الجمعة، وهي: حظر التزاحم ووقوف المصلين بجوار بعضهم البعض، كما حذرت وزارة الأوقاف من عدم تحديد العلامات التى تفصل بين كل مصلٍ لأنها تسهل في عملية التباعد، كما حظرت على المصلين الحضور بدون السجادة الخاصة "المصلية".


وحظرت وزارة الأوقاف، فتح دورات المياه، مناشدة المصلين الحضور بالوضوء من المنزل.


وحذرت وزارة الأوقاف، من فتح المساجد قبل الصلاة بكثير وأن يتم الفتح قبلها بعشر دقائق فقط وغلقها فور انتهاء الصلاة.

ومنعت وزارة الأوقاف، فتح الزوايا أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، والإقتصار فقط على المسجد الجامع والمسجد الكبير الذي يتحقق فيه التباعد.

كما حظرت الوزارة، وجود إمام أو خطيب غير معتمد من الأوقاف، أو مصرح له بالخطابة.

وأضافت انه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
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