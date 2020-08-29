الزحام وانتشار الباعة والتكاتك شكوى سكان المرج الجديدة

استغاث المواطن رضا التعلب ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس السيارات فى المرج الجديدة .





ويقول فى رسالته : نعانى من تكدس السيارات فى المرج الجديدة نتيجة انتشار الباعة الجائلين الذين يعملون على اقتطاع مساحة من حرم الطريق لعرض البضائع، فضلا عن انتشار التكاتك، والتى تؤدى إلى الازدحام الشديد وعرقلة المرور .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



