استشارى طب نفسي: خيال الطفل يساعد في بناء شخصيته وتحذير من مقارنة الأبناء ببعضهم .. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز استشارى طب نفسى ، إن الخيال الخصب للطفل يساعد على بناء شخصية الطفل إذا لم يدمره، مشيرًا إلى أن الفقدان العاطفى هو العامل الاساسى فى اتجاه خيال الطفل وإما ان يكون خيال مدمر او خيال ايجابي .





و أكد فرويز خلال برنامج "3 ستات" مداخلة هاتفية علي قناة "صدى البلد"، أن العاطفة هى حل لجميع المشاكل النفسية والفكرية للطفل، مستدلًا نظرية ماسلو الهرمية للاحتياجات وان العاطفة على قمة ذلك الهرم .



