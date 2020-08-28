وكيل أوقاف الإسماعيلية عن صلاة الجمعة: احرصوا على التباعد والتعقيم لاستقبال قادم عزيز

واصلت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة حملات نظافة وتعقيم المساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة بعد قليل.
من جانبه وجه وكيل الاوقاف ، باستمرار أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة التي انطلقت منذ يوم الإثنين الماضى واستمرت حتي اللحظات الاخيرة من اقامة شعائر الصلاة، قائلًا: "ابذلوا أقصى طاقتكم ووسعكم لاستقبال قادم عزيز -صلاة الجمعة المقبلة- واحرصوا على تحقيق إجراءات التباعد".
ووجه بتشكيل غرفة عمليات رئيسية، وأخرى فرعية فى جميع الإدارات التابعة للمديرية ، مؤكدًا عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.
وصرح وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الاسماعيلية، بان الاوقاف استعدت علي الوجه الاكمل والامثل بوضع عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة بالمساجد واستقبال المصليين.
واشار بدران لـ صدي البلد، إلى ان ضوابط عودة صلاة الجمعة توجب الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة ، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.
وتتضمن الضوابط عدم فتح دورات المياه ، أو دور المناسبات ، أو زيارة الأضرحة ، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
واوضح بدران، أنه سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف ، ومصرح له بالخطابة ، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.
وأكد أنه، في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
ولفت وكيل وزارة الاوقاف إلى انه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.
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