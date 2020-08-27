وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الإسماعيلية يتفقدان فعاليات المشروع القومى للموهوبين فى كرة اليد

اجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية وسامى عبد الحليم مديرعام الشباب والرياضة بالمحافظة ونظير لطفى رئيس مجلس ادارة مركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث الاسماعيلية، جولة تفقدية تابعوا خلالها فاعليات التدريب والاعداد لمنتخب المشروع القومي للموهوبين والعمالقة فى كرة اليد من مواليد ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ .





والذي أقيم بمركز شباب الشيخ زايد بمدينة الاسماعلية بتجمع ٤٠ لاعب و١٠ حراس مرمي خلال هذه الفترة.





وخلال الزيارة اشاد وزير الشباب والرياضة بمعسكر التدريب واللاعبين المميزين. بحسن التنظيم وكذلك اعضاء اللجنة الفنية للمشروع و اعضاء الجهاز الفني للمنتخب، مشيرا الى أنه أطلق على هذا المشروع أسم مشروع " أمل مصر ".





ياتي ذلك فى اطاراستكمال تنفيذ المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة لاعداد الموهوبين والعمالقة فى رياضة كرة اليد والذى يعد واحدا من أحدى عشر مشروعا تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى مختلف اللعبات الرياضية على مستوى الجمهورية .





وذلك من أجل اعداد أبطال مصر القادمين فى مختلف اللعبات الرياضية للمشاركة فى أوليمبياد الشباب 2026.