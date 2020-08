لسة فى العمر بقية .. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة للجمهور

View this post on Instagram

شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل اللى حاول يتطمن عليا و اسف لو ماعرفتش ارد على كل الاتصالات او الرسايل او التعليقات و بطمن حضراتكم انا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه و تعالى و بدعواتكم ليا❤... {لسه فى العمر بقيه} 😊🌹❤... شكرًا @forsh_focus_photographer {اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا} (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia