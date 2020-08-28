لسة فى العمر بقية .. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة للجمهور

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهر محمد محمود عبد العزيز فى الصورة باطلالة كلاسيك يرتدي فيها بذلة انيقة باللون الاسود، ونالت إعجاب متابعيه".







وعلق محمد محمود قائلًا: "شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل اللى حاول يتطمن عليا و اسف لو ماعرفتش ارد على كل الاتصالات او الرسايل او التعليقات و بطمن حضراتكم انا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه و تعالى و بدعواتكم ليا❤...{لسه فى العمر بقيه} 😊🌹❤...شكرًا {اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا}(اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا).







يذكر أن أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".







العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

