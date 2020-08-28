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فن

لسة فى العمر بقية .. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة للجمهور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:46 م
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
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محمد بدران

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد محمود عبد العزيز فى الصورة باطلالة كلاسيك يرتدي فيها بذلة انيقة باللون الاسود، ونالت إعجاب متابعيه".


وعلق محمد محمود قائلًا: "شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل اللى حاول يتطمن عليا و اسف لو ماعرفتش ارد على كل الاتصالات او الرسايل او التعليقات و بطمن حضراتكم انا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه و تعالى و بدعواتكم ليا❤...{لسه فى العمر بقيه} 😊🌹❤...شكرًا {اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا}(اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا).


يذكر أن أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

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شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل اللى حاول يتطمن عليا و اسف لو ماعرفتش ارد على كل الاتصالات او الرسايل او التعليقات و بطمن حضراتكم انا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه و تعالى و بدعواتكم ليا❤... {لسه فى العمر بقيه} 😊🌹❤... شكرًا @forsh_focus_photographer {اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا} (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia

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