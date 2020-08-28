الكشف عن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا.. غياب صلاح ورونالدو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل عن قائمة اللاعبين الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.
وتوج نادي بايرن ميونخ بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة النهائية.
وشهدت القائمة غياب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس كأبرز الغائبين عن القائمة.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: مانويل نوير - يان أوبلاك - أنتونى لوبيز
خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - جوشوا كيميش - فان ديك - دابوت أوباميكانو- أنخلينو - ديفيد ألابا
خط الوسط: تياجو ألكانتارا - كيفين دى بروين- حسام عوار- ليون جروتسكا -مارسيل سابيتزر- ماركينيوس- أليخاندرو جوميز - توماس مولر
خط الهجوم: سيرج جنابرى- روبرت ليفاندوفسكى- كيليان مبابى- نيمار - ليونيل ميسى- رحيم سترلينج