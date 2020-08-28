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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يدفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني. بتشكيل مكون محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وجيرالدو وأليو بادجي.

ويستعين فايلر بجهود وليد سليمان وأحمد الشيخ وعلي معلول  ومروان محسن ومحمد شكري وعربي بدر وأيمن أشرف حسب رؤيته الفنية.

واصطحب فايلر قائمة لمعسكر برج العرب تضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
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