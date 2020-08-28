اتحاد الكرة يعلق على إصابات بعض لاعبي الأهلي بـ كورونا.. فيديو

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري المقرر لها غدا.





وقال العطار ، عبر قناة أون تايم سبورت ، إن اتحاد الكرة يبذل قصارى جهده من أجل توفير كل الإمكانات الممكنة للأندية ، متابعا ، قرار الاتحاد بخصوص (المسحات) تم بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.





وتابع ، الأندية نفذت التعليمات الجديدة بخصوص فحوصات كورونا ، ما تردد بشأن إصابة أي لاعب في الأهلي بكورونا غير صحيح.





وشدد وليد العطار ، علي أن عينات كل لاعبي الأهلي سلبية والدليل مشاركتهم بشكل عادي أمام الجونة و الاتحاد قام بتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة الجديد الخاص بفيروس كورونا.





وأضاف ، إن لم ننفذ البروتوكول الجديد إلا بعد وصول خطاب رسمي من وزارة الصحة ، لافتا ، إلي أن لاعبي المصري لم يكملوا الفحوصات المقررة وهناك 5 حالات فقط مصابة بكورونا.



