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رياضة

اتحاد الكرة يعلق على إصابات بعض لاعبي الأهلي بـ كورونا.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:45 م
احمد فتحي من مسحة
احمد فتحي من مسحة كورونا
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حسن العمدة
كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري المقرر لها غدا.

وقال العطار ، عبر قناة أون تايم سبورت ، إن اتحاد الكرة يبذل قصارى جهده من أجل توفير كل الإمكانات الممكنة للأندية ، متابعا ، قرار الاتحاد بخصوص (المسحات) تم بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع ، الأندية نفذت التعليمات الجديدة بخصوص فحوصات كورونا ، ما تردد بشأن إصابة أي لاعب في الأهلي بكورونا غير صحيح.

وشدد وليد العطار ، علي أن عينات كل لاعبي الأهلي سلبية والدليل مشاركتهم بشكل عادي أمام الجونة و الاتحاد قام بتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة الجديد الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف ، إن لم ننفذ البروتوكول الجديد إلا بعد وصول خطاب رسمي من وزارة الصحة ، لافتا ، إلي أن لاعبي المصري لم يكملوا الفحوصات المقررة وهناك 5 حالات فقط مصابة بكورونا.

واختتم وليد العطار ، تصريحاته ، أن لا توجد أي نية لتأجيل لقاء المصري والأهلي .
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