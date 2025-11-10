قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي: محدش كان هيمنع أقوى معارض فى البلد ينزل الانتخابات
خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بدء أعمال غرفة عمليات حماة الوطن لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة

غرفة عمليات حزب حماة الوطن
غرفة عمليات حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

بدأت غرفة عمليات حزب حماة الوطن أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت قبل قليل في محافظات المرحلة الأولى الـ14.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب - أمين أمانة الإعلام المركزية، المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة التطوير الحزبي، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وتتواصل غرفة العمليات مع أمانات حماة الوطن على مستوى المحافظات الـ14 التي تجري فيها الانتخابات اليوم وغدا الثلاثاء، من أجل التأكد من انتظام عمليات التصويت، وعدم وجود أي مشكلات.

ووجهت غرفة العمليات جميع قيادات وكوادر وأعضاء حماة الوطن، بضرورة المتابعة اللحظية لسير الانتخابات، مع الالتزام التام بالضوابط التي يقرها القانون، وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن، انتظام التصويت في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، بينما لم يتم رصد أي مشكلات في بداية فتح أبواب اللجان.

ودعا حزب حماة الوطن، جموع المواطنين إلى أهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والتعبير عن رأيهم بحرية في اختيار من يمثلهم في انتخاب المجلس التشريعي.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب حزب حماة الوطن النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من إدلاء السيدات بأصواتهم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في منشأة القناطر

فلاديمير زيلينسكي

خبير أمريكي: إذا لم يهرب زيلينسكي سيتم التخلص منه قبل عيد الميلاد

أرشيفية

الصين.. تعليق تحصيل الرسوم بالموانئ على السفن الأمريكية لمدة عام

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد