إقبال شبابي كبير خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

تشهد المدرسة اليابانية بالشيخ زايد إقبالاً كبيراً من الشباب ، وذلك في الساعات الأولى لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وبدأ التصويت منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء ويستمر ك التصويت خلال يومي ١٠ و١١ نوفمبر على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

محافظات تشهد انتخابات مجلس النواب 2025



وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.