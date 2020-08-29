24 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة بيراميدز غدا

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، ضم 24 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة 23 بالدورى الممتاز .
وجاءت القائمة كالتالى :
حراسة المرمى :
مسعد عوض 29
رضا السيد 16
المدافعون:
إبراهيم القاضى 19
محمد جابر 5
محمد إسماعيل 70
عبدالله السنجهاوى 21
محمود نعيم 7
طارق أبو العز 8
الحسينى سمير 17
مصطفى دويدار 98
خط الوسط:
أحمد عامر 12
هيثم الفيل 20
أحمد صغيرى 25
محمد رزق 6
سولمون منساه 26
محمد همام 15
محمد المرسى 23
المهاجمون:
حسن يوسف 22
مصطفى البدرى 30
إبراهيم جلال 18
محمد عبد المجيد 9
فادى فريد 27
كريم الطيب 99
يوسف أسامة 74
وقد أدى الفريق مرانه الأخير بمعسكره في المركز الأوليمبى عصراليوم الجمعة ، استعدادا لمباراة بيراميدز بالجولة 23 للدورى الممتاز بملعب إتحاد الشرطة السبت 29/8 .
ويحتل فريق أسوان المركز 13 برصيد 23 نقطة جمعها من 5 إنتصارات و 8 تعادلات و9 هزائم وسجل الفريق 23 هدف وإستقبلت شباكه 34 هدف .