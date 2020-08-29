24 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة بيراميدز غدا





وجاءت القائمة كالتالى :







حراسة المرمى :

مسعد عوض 29

رضا السيد 16





المدافعون:

إبراهيم القاضى 19

محمد جابر 5

محمد إسماعيل 70

عبدالله السنجهاوى 21

محمود نعيم 7

طارق أبو العز 8

الحسينى سمير 17

مصطفى دويدار 98





خط الوسط:

أحمد عامر 12

هيثم الفيل 20

أحمد صغيرى 25

محمد رزق 6

سولمون منساه 26

محمد همام 15

محمد المرسى 23





المهاجمون:

حسن يوسف 22



مصطفى البدرى 30

إبراهيم جلال 18

محمد عبد المجيد 9

فادى فريد 27

كريم الطيب 99

يوسف أسامة 74





وقد أدى الفريق مرانه الأخير بمعسكره في المركز الأوليمبى عصراليوم الجمعة ، استعدادا لمباراة بيراميدز بالجولة 23 للدورى الممتاز بملعب إتحاد الشرطة السبت 29/8 .





ويحتل فريق أسوان المركز 13 برصيد 23 نقطة جمعها من 5 إنتصارات و 8 تعادلات و9 هزائم وسجل الفريق 23 هدف وإستقبلت شباكه 34 هدف .

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، ضم 24 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة 23 بالدورى الممتاز .