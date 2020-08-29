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رياضة

24 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة بيراميدز غدا

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:28 ص
أحمد كشري
أحمد كشري
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كتب: رباب الهوارى
أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، ضم 24 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة 23 بالدورى الممتاز .

وجاءت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى : 
مسعد عوض 29 
رضا السيد 16 

المدافعون: 
إبراهيم القاضى 19 
محمد جابر 5 
محمد إسماعيل 70 
عبدالله السنجهاوى 21 
محمود نعيم 7 
طارق أبو العز 8 
الحسينى سمير 17 
مصطفى دويدار 98 

خط الوسط: 
أحمد عامر 12 
هيثم الفيل 20 
أحمد صغيرى 25 
محمد رزق 6 
سولمون منساه 26 
محمد همام 15 
محمد المرسى 23

المهاجمون:
حسن يوسف 22
مصطفى البدرى 30 
إبراهيم جلال 18 
محمد عبد المجيد 9 
فادى فريد 27 
كريم الطيب 99 
يوسف أسامة 74 

 وقد أدى الفريق مرانه الأخير بمعسكره في المركز الأوليمبى عصراليوم الجمعة ، استعدادا لمباراة بيراميدز بالجولة 23 للدورى الممتاز بملعب إتحاد الشرطة السبت 29/8 . 

 ويحتل فريق أسوان المركز 13 برصيد 23 نقطة جمعها من 5 إنتصارات و 8 تعادلات و9 هزائم وسجل الفريق 23 هدف وإستقبلت شباكه 34 هدف .
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