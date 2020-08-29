لطلاب فرق النقل بتجارة حلوان.. رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني

أ علنت كلية التجارة بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.











وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرق الأولى والثانية والثالثة عبر الرابط:



http://app2.helwan.edu.eg/









وأشارت إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية، فإنه جار إعدادها لإعلانها فى أسرع وقت للطلاب، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.











جدير بالذكر أنه في الفصل الدراسى الثانى، تم تقييم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم إقراره من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، نظرا لظروف وباء كورونا.



