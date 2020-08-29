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منوعات

بعد تحدثها إلى رجل غريب.. العثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد عارية في الغابة

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:53 ص
جثة طفلة
جثة طفلة
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عزة عاطف
خلال عطلة صيفية، اقترب شخص غريب من أطفال تركهم والدهم داخل مطار لندن من بينهم طفلة تعاني من مرض عقلي، وتحدث إليهم الغريب لمدة 30 ثانية، لتختفي الطفلة في اليوم التالي وتعثر الشرطة على جثتها بعد 10 أيام.

اختفت الطفلة «نورا كورين» البالغة من العمر 15 عامًا من داخل فيلا العطلة في منتجع ماليزي، لتعثر الشرطة على جثتها بعد 10 أيام "عارية" في الغابات المطيرة. 
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كانت كورين التي تعاني من التوحد وصعوبات في التعلم تقف مع شقيقيها الصغار في مطار كوالالمبور الدولي بانتظار والدهم الذي راح يستقبل أمهما فور وصولها عندما اقترب منهم رجل مجهول وتحدث معهم لأقل من 30 ثانية

وفي صباح اليوم التالي.. أبلغ والدها الشرطة عن اختفائها من داخل المنزل، وبعد أيام وليالي من البحث والتحقيقات، أكدت شرطة المطار أن الأطفال تحدثوا إلى رجل مجهول بعد رحيل والدهم عنهم بدقائق.

فوفقًا للتحقيقات لحقت بهم والدة نورا على طائرة منفصلة من سنغافورة بعد رحلة عمل، مما دفع الأب لترك أولاده والذهاب لاستقبال زوجته، وبعد بحث مطول من الشرطة تم العثور على جثة الطفلة عارية ملقاة بين أشجار الغابات المطيرة، وقد فتحت التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.

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