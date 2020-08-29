جمعت بين الشبابية والعائلية.. بسعر خيالي جاكوار تطلق سيارة I-Pace | فيديو

بتصميم عصري غريب يجمع بين مفاهيم السيارات الرياضية والسيارات العائلية المتوسطة الحجم، كشفت شركة جاكوار عن إحدى سياراتها الفاخرة I-Pace الجديدة لاجتذاب الشباب.





مواصفات سيارة جاكوار I-Pace الجديدة





تعرف شركة جاكوار بسياراتها الفاخرة والفارهة دائمًا، لكن في نقلة مختلفة هي الأولى من نوعها قررت جاكوار تقديم سيارة بهيكل كروس أوفر، وقد مزجت بين المفهوم الشبابي والعائلي.





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تميزت I-Pace بمحركين كهربائيين بعزم دوران 200 حصان تقريبا، كما تمتاز المحركات بتقنيات خاصة تحد من الضوضاء بشكل واضح.





كما يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6.4 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة أقصاها 180 كلم/س.





تميزت السيارة بانحناءات غطاء المحرك والسقف، شكل الواجهة الخلفية التي أتت بزجاج ضيق العرض، وكان الأبرز تصميم مصابيحها.









تحتوي I-Pace على واجهة قيادة عصرية متطورة مزودة بشاشتين تعملان باللمس، بالإضافة إلى لوحة تحكم في منتصف الواجهة تعمل باللمس أيضًا.





أسعار سيارة جاكوار I-Pace





من المفترض أن تنطلق السيارة I-Pace مزودة بنظامي دفع أمامي ورباعي، أما أسعارها في الأسواق الأوروبية فقد تصل إلى 75 ألف يورو أي ما يعادل (مليون و400 ألف جنيه مصري).



