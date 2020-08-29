حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

استعرضت مصادر أمنية خاصة، الحالة المرورية الصباحية اليوم السبت على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.





وأشارت المصادر لـ"صدى البلد"، إلى استقرار الحالة المرورية تماما على كافة أنحاء الطريق الدائري بدون مؤثرات على الحركة أو بلاغات.





وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق كورنيش النيل ودار السلام والمعادي، لا سيما مناطق القاهرة الجديدة حتى مناطق السلام ومؤسسة الزكاة والمرج.





وتستقر الحالة على مناطق الوراق ومسطرد وإمبابة، ومحور المريوطية، ومناطق المنيب، ووصلة طريق أكتوبر.





كذلك يشهد محور 26 يوليو إستقرار في الحركة المرورية بالإتجاهين القادم والمتجه من مناطق أكتوبر حتى مناطق ميدان لبنان والعكس، مع استقرار الحركة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة.





وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي.





بينما تستقر الحركة على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق القطامية - العين السخنة، والسويس الصحراوي، والدائري الإقليمي، والإسماعيلية الصحراوي، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، وطرق البحر الأحمر، والقصير - مرسى علم.