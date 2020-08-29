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رياضة

الأهلي ضد المصري.. مسابقات اتحاد الكرة تعين 4 مراقبين للمباراة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:32 ص
الاهلي والمصري
الاهلي والمصري
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يسري غازي
قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تعيين ٤ مراقبين لمباراة المصري والأهلي الليلة.

ويلتقى الفريق البورسعيدي بقيادة طارق العشرى نظيره النادى الأهلي على ملعب استاد برج العرب فى إطار الحولة ٢٣ ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز  فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
 
وأخطرت ادارة المسابقات فى الجبلاية برءاسة حسام الزناتي الفريقين بتعيين ٤ مراقبين للقاء الليلة وهم مراقب امنى ومراقب للحكام ومراقب للمسابقات اضافة الى مراقب طبي.

يذكر أن الإصابات تضرب صفوف الفريق البورسعيدي وتعددت أسبابها حيث تعرض ٨ لاعبين من المصري للإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى ٤ من زملاؤهم بإصابات مختلفة. 

وجاءت قاءمة اسماء اللاعبين الثمانية المصابين بفيروس كورونا على النحو التالي ..
احمد مسعود وأحمد شوشة ومحمود وادي ومحمد شحاته ومحمد جابر  بالاضافه للاعبين المنعزلين عن الفريق لوجود اعراض عندهم حتى هذه اللحظة وهم احمد عبد الفتاح واسلام عطيه  واحمد عادل ميسي.

كما تعرض ٤ لاعبين الى الغياب عن لقاء الاهلي بسبب الاصابات وهم..احمد جمعة  وحسين رجب وعماد فتحي ومحمود حمد.
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