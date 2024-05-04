عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطرح ميزات الذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف.. واتساب يختبر ميزة حماية غير مسبوقة لأندرويد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مفاجأة جديدة من سامسونج.. هذه الهواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي

طرح شركة سامسونج أخيرا تحديث One UI 6.1 لمجموعة واسعة من الأجهزة كما وعدت، حيث يتم طرح تحديث عائلة Galaxy S22، وسلسلة Galaxy S21، وGalaxy Z Fli p4، وGalaxy Z Flip 3، وGalaxy Z Fold 4، وGalaxy Z Fold 3.

 

منافس جديد لـChatGPT يصل هواتف آيفون.. إليك طريقة تنزيله

تم إطلاق العديد من روبوتات الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي المنافسة لـChatGPT مثل Gemini من جوجل و Meta AI من " ميتا"، ومعظمها متاح على الهواتف الذكية.

 

سعره نزل 5500 جنيه.. خصم جبار على موبايل Reno الأكثر مبيعا من أوبو

 

تعتبر تشكيلة رينو Reno من أفضل هواتف الفئة المتوسطة الصادرة من أوبو، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة Reno المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة الحصول على هواتف التشكيلة مقابل سعر رخيص.

 

هاتف يسحق الجميع.. TCL تطلق موبايل متطور بسعر اقتصادي

كشفت شركة الإلكترونيات الصينية تي سي إل TCL، عن سلسلة هواتفها الاقتصادية TCL 50 في شهر يناير الماضي من خلال معرض CES 2024، وتضمنت المجموعة هاتف TCL 50 XL 5G، الذي ستطرحه بسعر رخيص بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

واتساب يختبر ميزة حماية غير مسبوقة لأندرويد.. طال انتظارها

 

في محاولة لتعزيز الاستخدام المسؤول ودعم معايير المجتمع، يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، عل ميزة جديدة من شأنها تقيد حسابات المستخدمين مؤقتا، إذا تم الإبلاغ عنها للقيام بأي أنشطة مشبوهة.

 

بسعر خرافي.. أحدث وأقوى هواتف هواوي تكتسح الأسواق العالمية

 

أطلقت شركة هواوي Huawei، مؤخرا سلسلة هواتف Pura 70 لأول مرة في السوق العالمية، بدءا من ماليزيا ووصلت أخيرا إلى السوق الأوروبية، والتي تتضمن 3 طرازات هي: Pura 70 وPura 70 Pro وPura 70 Ultra.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبو علي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل.. وأفضل موبايل سامسونج للشباب

أخبار التكنولوجيا.. سوني تكشف عن قائمة ألعاب بلايستيشن المجانية.. موبايل فخم من هونر يغزو الأسواق العالمية بسعر باهظ

أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج يعلن مفاجأة جديدة لـ واتساب.. خلل خطير في لوحة مفاتيح أندرويد يعرض مليار مستخدم للخطر

أخبار التكنولوجيا| جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وفيفو تطلق Vivo Y18e صديق الميزانية

ترشيحاتنا

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟.. دار الإفتاء تجيب

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: استكمال أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ