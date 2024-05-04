أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطرح ميزات الذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف.. واتساب يختبر ميزة حماية غير مسبوقة لأندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



طرح شركة سامسونج أخيرا تحديث One UI 6.1 لمجموعة واسعة من الأجهزة كما وعدت، حيث يتم طرح تحديث عائلة Galaxy S22، وسلسلة Galaxy S21، وGalaxy Z Fli p4، وGalaxy Z Flip 3، وGalaxy Z Fold 4، وGalaxy Z Fold 3.

تم إطلاق العديد من روبوتات الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي المنافسة لـChatGPT مثل Gemini من جوجل و Meta AI من " ميتا"، ومعظمها متاح على الهواتف الذكية.

تعتبر تشكيلة رينو Reno من أفضل هواتف الفئة المتوسطة الصادرة من أوبو، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة Reno المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة الحصول على هواتف التشكيلة مقابل سعر رخيص.

كشفت شركة الإلكترونيات الصينية تي سي إل TCL، عن سلسلة هواتفها الاقتصادية TCL 50 في شهر يناير الماضي من خلال معرض CES 2024، وتضمنت المجموعة هاتف TCL 50 XL 5G، الذي ستطرحه بسعر رخيص بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

في محاولة لتعزيز الاستخدام المسؤول ودعم معايير المجتمع، يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، عل ميزة جديدة من شأنها تقيد حسابات المستخدمين مؤقتا، إذا تم الإبلاغ عنها للقيام بأي أنشطة مشبوهة.

أطلقت شركة هواوي Huawei، مؤخرا سلسلة هواتف Pura 70 لأول مرة في السوق العالمية، بدءا من ماليزيا ووصلت أخيرا إلى السوق الأوروبية، والتي تتضمن 3 طرازات هي: Pura 70 وPura 70 Pro وPura 70 Ultra.