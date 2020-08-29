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أخبار العالم

تضامن مع المظاهرات ضد حكومة الوفاق.. اعتصام في مصراتة لدعم وزير الداخلية بعد قرار توقيفه

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:34 ص
اعتصام في مصراتة
اعتصام في مصراتة لدعم وزير الداخلية بعد قرار توقيفه
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سمر صالح
نظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، اليوم السبت؛ احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.


وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري، على خلفية موقفه من التظاهرات في طرابلس.


وقال المحتجون، في بيان قرئ خلال الاعتصام، إن باشاغا أوقف عن العمل وأحيل إلى التحقيق بسبب وقوفه مع حق المتظاهرين السلميين، المطالبين بتوفير الاحتياجات الضرورية ومحاربة الفساد والفاسدين.


وأضاف البيان: "وعليه نرفض قرار المجلس الرئاسي ونطالب المجلس مجتمعًا بتحقيق معلن لمعرفة الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار".


كما طالب المعتصمون المجلس الرئاسي ومجلسي الدولة والنواب باتخاذ إجراءات عاجلة لتشكيل حكومة أزمة، مع تغيير شامل للوزراء والمناصب السيادية بأكملها، وإخراج الحكومة من طرابلس إلى أية مدينة أخرى.


وهتف المعتصمون: "مع باشاغا يد بيد والسارق لازم ينشد"، و"دم الشهداء ينادي نبي تطهيرك يا بلادي"، وحملوا صورًا لباشاغا.


وكان باشاغا أعلن في بيان امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بوقفه عن العمل والتحقيق معه، لكنه اشترط أن يكون التحقيق معه علنيًا وأن يبث مباشرة.
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