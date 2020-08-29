بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

بعد تفقد الرئيس السيسي لعدد من السيارات الحديثة الخاصة بكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا، والتي تم تصنيعها للعمل بالغاز الطبيعي في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز وتحويل المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، ننشر بالمواصفات أهم 10 سيارات حديثة تعمل بالغاز، وتضمن لك كفاءة استهلاك الوقود:









اتجهت مصر لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما تحققه من مردود اقتصادي، بيئي واجتماعي كبير، وسواء كنت ترغب في شراء سيارة رياضية ممتعة، عملية ومريحة، أو فاخرة ومليئة بالخيارات، فهناك عدد من السيارات ذات السرعة العالية وتعمل بالغاز الطبيعي، يمكنك اقتنائها.





7. شيفروليه كروز

نوع المحرك: غاز

النوع: سيدان



بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن سيارة أكثر ذكاءً من الناحية التقنية، ذات كفاءة عالية في توفير استهلاك الوقود، فإن شيفروليه كروز هي خيار جيد، فهي سيارة سيدان صغيرة، لكنها تبدو أكبر من الداخل، وتقدم ميزات لا توجد عادة إلا في السيارات الأكثر تكلفة.





تتميز شيفروليه كروز بتقنية الـWiFi وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات متوافقة مع كل من Apple CarPlay وAndroid Auto، بمساحة تخزين تبلغ 13.9-14.8 قدمًا مكعبة لعربات الأطفال أو الأمتعة أو الضروريات الأخرى.







تتميز بمحرك سعة 1.4 لتر رباعي الأسطوانات بشحن توربيني بركلة كافية لجعل القيادة ممتعة، يأتي بشكل قياسي مع ناقل حركة يدوي، لكن الإصدار التلقائي الذي تم تطويره يستحق ذلك للمساعدة في زيادة القدرة توفير الوقود.





سعر شيفروليه كروز 2020

يبلغ سعر شيفروليه كروز 2020 في السوق المصري إلى 169 ألف جنيه.





6. فيات 500

نوع المحرك: غاز - كهربائي

الشكل: 3 أبواب هاتشباك، قابلة للتحويل





كانت Fiat 500 قد اختفت منذ فترة طويلة في أمريكا قبل عودتها في عام 2012، وهي خيار شائع منذ ذلك الحين، في حين أن فيات 500 ليست فسيحة مثل Mini، فإنها توفر مساحة كبيرة في المقاعد الأمامية لشخصين بالغين، تعد مساحة الصندوق أقل مقارنة من العديد من منافسيها، لكنها تعوض نقص المساحة بالذوق والأميال المقطوعة.





سعر فيات 500 لعام 2020

يبلغ سعر فيات 500 في السوق المصري 319 ألف جنيه





5. ميني كوبر

نوع المحرك: غاز

الشكل: بابين - 4 أبواب هاتشباك - (قابلة للتحويل)





عندما عادت السيارة المصغرة ميني كوبر للظهور مرة أخرى على ساحة السيارات في عام 2002 بعد توقف دام عقودًا، ابتهج محبيها، حيث أعادت BMW السيارة البريطانية الكلاسيكية مع العديد من التحسينات مع الحفاظ على أساسياتها.







يعني الشكل الصندوقي الفريد أن هناك مساحة أكبر مما تتوقعه للركاب والأمتعة، لكن المحركات التوربينية فائقة الشحن توفر أيضًا بعض الأميال التي لا تصد ق من الغاز، وهي ليست كبيرة من حيث الأداء فحسب، ولكنها أيضًا هينة على المحفظة عند ملئ خزانها، فهي موفرة في الاستهلاك.





أسعار ميني كوبر لعام 2020

تبدأ أسعار ميني كوبر في مصر بمختلف طرازاتها من 495 ألف جنيه وحتى 760 ألف جنيه





4. هوندا أكورد

نوع المحرك: غاز - هجين

الشكل: سيدان - كوبيه





هوندا أكورد هي واحدة من أفضل السيارات مبيعا حول العالم، لسبب وجيه، فبغض النظر عن نوع أكورد الذي تختاره، ستحصل على سيارة تسير لمسافات طويلة مع التوفير في الوقود والكثير من الميزات والخيارات الفاخرة.







تحصل النسخة الهجينة من أكورد على ما يصل إلى 48 ميلا في الغالون، كما أن لديها مساحة كبيرة في كل من المقعدين الأمامي والخلفي، ومع ما يقرب من 22 قدمًا مكعبة من مساحة صندوق الأمتعة.





أسعار هوندا أكورد لعام 2020

يبلغ سعر هوندا أكورد في السوق المصري 714 ألف جنيه





3. تويوتا كورولا

نوع المحرك: غاز

الشكل: سيدان





تويوتا كورولا لديها سمعة طيبة بين فئة كبيرة من الشعب، وقد تم تصميمها من أجل الاستخدام اليومي، توفر المساحة الإضافية للساقين في الخلف والقيادة السلسة راحة للجميع، على الرغم من أنها ليست السيارة الأكثر إثارة في القيادة، إلا أن كورولا هي سيارة مريحة مع عدد أميال كبير من الغاز وبأسعار تنافسية، وتأتي مع أعوام طويلة من الثقة في شركة تويوتا التي تقف خلفها.





أسعار تويوتا كورولا لعام 2020

تبدأ أسعار فئات تويوتا كورولا في السوق المصري من 290 ألف جنيه وتصل حتى 450 ألف جنيه.





2. هيونداي إلنترا

نوع المحرك: غاز - هجين

الشكل: سيدان





انطلقت إلنترا في الأصل كسيارة سيدان اقتصادية أساسية، وقد ظهرت مؤخرًا كخيار شائع للمستهلكين المهتمين بالميزانية وتوفير الوقود، فبالإضافة إلى المسافة الكبيرة المقطوعة بأقل استهلاك للوقود، فهي توفر صندوقًا فسيحًا وقيادة مريحة، وكل ذلك في حزمة ميسورة التكلفة.





أسعار هيونداي إلنترا لعام 2020

يبدأ سعر هيونداي إلنترا في السوق المصري بمختلف طرازاتها وفئاتها من 222.900 ألف جنيه وتصل حتى 422.900 ألف جنيه.





1. هوندا سيفيك





نوع المحرك: غاز - هجين

الشكل: كوبيه - سيدان - هاتشباك





هوندا سيفيك معروفة منذ زمن طويل كسيارة عملية موفرة تعمل بالغاز الطبيعي، وتأتي الطرز الأحدث بشكل قياسي مع كاميرات الرؤية الخلفية واتصال Bluetooth، ولا تزال الطرز القديمة تتضمن العديد من الميزات الشائعة، إذا كنت تبحث عن سيارة ركاب مريحة فقد تناسبك جميع طرازات هوندا سيفيك.





أسعار هوندا سيفيك لعام 2020

تبدأ أسعار هوندا سيفيك في السوق المصري من 439 ألف جنيه وحتى 445 ألف جنيه.