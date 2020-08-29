تمهيدا لزراعتها بدماغ الإنسان.. شركة إيلون ماسك تبدأ في اختبار رقاقة ذكية لمعالجة أمراض المخ

Neuralink ، المتخصصة فى علوم الأعصاب عن زراعة رقاقة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير، والتي تعد خطوة متقدمة في خطة الشركة الناشئة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان. استكمالا لخطتها لتطوير نوع متطور من الرقاقات الذكية لزراعتها في أدمغة الأشخاص، كشفت شركة، المتخصصة فى علوم الأعصاب عن زراعة رقاقة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير، والتي تعد خطوة متقدمة في خطة الشركة الناشئة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان.





ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، تهدف نيورالينك التي أسسها الملياردير الأمريكي " إيلون ماسك "، ى 2016 ومقرها سان فرانسيسكو، إلى علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي، من خلال زراعة رقاقة ذكية عصبية مدعومة بتقنية البلوتوث بأدمغة الأشخاص يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.









وقال رئيس شركة تيسلا في بث عبر الإنترنت، أمس الجمعة: " أنه يمكن لجهاز قابل للزرع أن يحل تلك المشكلات" مشيرا إلى أمراض مثل فقدان الذاكرة والسمع والاكتئاب والأرق.





ووصف ماسك شريحة Neuralink الذكية الرقمية، التي يبلغ قطرها حوالي 23 ملم (0.9 بوصة)، بأنها "موصولة في جمجمتك بأسلاك صغيرة"، وأضاف أنها يمكن تركيبها بعملية بسيطة مشابهة لجراحة العيون بالليزر بالليزك.





وذلك من خلال روبوت متطور يقوم بزرع خيوط مرنة أو أسلاك أدق من شعر الانسان فى المناطق المسؤولة عن وظائف الحركة والاحساس فى الدماغ بينما يكون المتلقى تحت التخدير الموضعى فقط.





وقدم إيلون عرض وصفه بـ" الخنازير الثلاثة الصغيرة"، حيث تمت زرع شريحة Neuralink الذكية، في جزء من دماغ أحدي الخنازير يدعى جيرترود الذي يتحكم فيه عن طريق الأنف، قال مؤسس تيسلا أن الحيوانات الثلاثة كانوا "أصحاء وسعداء ولا يمكن تمييزهم عن الخنزير العادي".





ويمكن لشريحة Neuralink، في المستقبل معالجة أجزاء من المخ المسئولة عن الإدمان أو الاكتئاب، ويمكن أيضًا زرع أجهزة صغيرة تحفز الأعصاب ومناطق الدماغ إلكترونيا لعلاج ضعف السمع ومرض الشلل الرعاش فى البشر منذ عشرات السنين، وفقا لما قاله إيلون ماسك.

وقال أحد علماء الشركة خلال العرض إن شريحة Neuralink يمكنها أيضًا تحسين فهم الأمراض العصبية من خلال قراءة موجات الدماغ.





وفى عرض تقديمى عام 2019، قال إيلون ماسك أن شركته طورت جهازا يشبه آلة الخياطة قادرا على توصيل العقول مباشرة بأجهزة الكمبيوتر، حيث تم الكشف عن شريحة Neuralink، بعد أن تلقى تمويل يزيد عن 158 مليون دولار.





الجدير بالذكر أن شركة Neuralink ، تلقت تمويلا يبلغ قدره 158 مليون دولار أمريكي، يملك إيلون ماسك منهم 100 مليون دولار، وتوظف الشركة الناشئة حوالي 100 شخص.