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أخبار العالم

طوكيو وواشنطن يتفقان على إدراج قضية الجزر المتنازع عليها مع الصين في معاهداتهما الأمنية

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الدفاع الياباني تارو كونو، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، أنه تم الاتفاق على إدراج قضية الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والمُتنازع عليها بين بلاده والصين في المعاهدة الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم "السبت" أن الوزيرين التقيا في جزيرة جوام الأمريكية، وناقشا قضية تلك الجزر التي تسميها اليابان جزر سينكاكو وتسميها الصين جزر دياويو.

جدير بالذكر أن اليابان منخرطة منذ فترة طويلة في صراع حدودي مع الصين على الجزر في بحر الصين الشرقي.
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