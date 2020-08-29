في ذكرى ميلاد مصطفى متولي تعرف على أسباب وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان مصطفى متولي ولد فى 29 أغسطس 1949، وتوفى فى 5 أغسطس 2000 بعد انتهائه من عرض مسرحية "بودي جارد"، إثر أزمة قلبية مفاجئة.





ولد مصطفى محمد متولى فى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وعمل فى مسرح المدرسة ثم جاء إلى القاهرة من أجل الدراسة، ودرس فى معهد الفنون المسرحية وعمل فى مسرح الحكيم فى مسرحيات مثل: "يا سلام سلم الحيطة بتتكلم".





وعمل "متولي" مع عادل إمام في عدد من الأعمال الهامة، منها مسرحية "الواد سيد الشغال" و"الزعيم"، كما شارك متولي مع الزعيم في أفلام سينمائية منها أفلام "بخيب وعديلة"، و "المنسي"، وغيرها.





ولد مصطفى متولي وظهر عليه حب الفن منذ طفولته، وذلك من اهتمامه بمسرح المدرسة، وتزوج الفنان مصطفى متولي من إيمان إمام شقيقة الفنان عادل إمام، وأنجب منها 3 أبناء هم، عمر وعصام وعادل، وقد احترف عمر التمثيل، وشارك عادل في فيلم "بوبوس" مع خاله الفنان عادل إمام، حيث ظهر بدور "بوبوس" نجل رئيس الوزراء.







