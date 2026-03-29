يستعد فريق الأهلى ، لمواجهة سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 7 أبريل المقبل، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وأعلنت رابطة الأندية ، عن مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة التتويج بالدوري والتي جاءت كالتالي :

الجولة الأولى يوم الثلاثاء 07-04-2026

سيراميكا كليوباترا × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية يوم السبت 11-04-2026

الأهلي × سموحة – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة يوم الإثنين 27-04-2026

بيراميدز × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة.