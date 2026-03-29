عقب تتويج هانيا الحمامي باللقب .. اعرف قيمة جوائز بطولة أوبتاسيا بانجلترا

واصلت هانيا الحمامى ، المصنفة الاولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة أوبتاسيا 2026 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في النهائي على منافستها نور الشربينى ، المصنفة التانى عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط11-9، 12-10، 11-6

وبهذا الفوز، تواصل هانيا الحمامى تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الاسكواش في العالم.

جدير بالذكر أن بطولة أوبتاسيا 2026تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في ويمبلدون، إنجلترا ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 259,000دولار أمريكي، بواقع

129,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Goldالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.