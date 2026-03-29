الاتحاد الآسيوي يحسم مشاركة نونيز مع الهلال أمام السد بأبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من رفع الإيقاف عن الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، قبل دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ووفقا للتقارير فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي قررت الإبقاء على عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب، رافضة كافة المحاولات التي قام بها الهلال لرفعها، وهو ما يعني غياب نونيز رسميًا عن المواجهة المرتقبة أمام السد القطري.

وكان نونيز قد حصل على بطاقات صفراء في دور المجموعات قبل أن يتقدم الهلال السعودي باستئناف على أمل رفع الإيقاف عنه بداعي إن مباراة دور الـ 16 أصبحت من لقاء وحيد.