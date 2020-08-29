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برلمان

سياحة البرلمان تؤيد إعفاء الكافيتريات والبازارات من الإيجارات حتى نهاية سبتمبر

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أعلنت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تأييدها للقرار الذى اتخذه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اصحاب الكافيتريات والبازارات بمختلف المواقع والمتاحف الاثرية كانوا من أكثر المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا نظرا لتوقف النشاط السياحى بالكامل خلال الشهور الماضية مطالبا من الحكومة تخفيض القيمة الايجارية للكافيتريات والبازارات حتى نهاية العام الجارى كمساندة ودعم  لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد على اصحاب هذه الكافتيريات والبازارات.

ووجه النائب عمرو صدقى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع مبادراته المهمة التى كان لها دورها الكبير على تخفيف الاثار السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران المدنى مؤكدا ان الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الاول فى هذه المبادرات غير المسبوقة.
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