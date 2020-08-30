أسعار الذهب اليوم الأحد 29-8-2020





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 864 جنيه كأعلي سعر له اليوم .





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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 987 جنيه .





ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيه





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 576 جنيه .





ووصل سعر الجنيه الذهب 6912 جنيه و أوقية الذهب نحو 30.709 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 987.43 ألف جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فهي تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.