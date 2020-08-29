بيراميدز يحتفظ بـ وصافة الدوري بعد هزيمة أسوان بهدفين في الدقائق الأخيرة

حقق فريق بيراميدز الفوز علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد اتحاد الشرطة منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز ليحتفظ بيراميدز بوصافة البطولة خلف الأهلي.





وأحرز فادي فريد لاعب نادي أسوان هدف تقدم فريقه في شباك نادي بيراميدز في الدقيقة 29 من خلال ركلة جزاء بعد تسديدة من ديويدار تصطدم في يد اللاعب محمد حمدي من داخل منطقة الجزاء.





وتمكن إريك تراوري لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تعادل فريقه في الدقيقة "80"، عن طريق عرضية رائعة من إبراهيم حسن من الجهة اليمنى، على رأس اللاعب إريك تراوري، الذي يحول الكرة برأسية رائعة من أعلى الحارس مسعد عوض؛ لتسكن الشباك لتصبح النتيجة "1-1".





وفي الدقيقة "91" تمكن محمد الجباش لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تقدم فريقه من هجمة لصالح بيراميدز وإرتباك دفاعي من لاعبي أسوان لتصل الكرة الى محمد الجباس داخل منطقة الجزاء ليسددها لتسكن الشباك.





وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة أسوان كالتالي :-





حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراوري

فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.





وعقب نهاية المباراة تواجد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد"45" نقطة بينما تواجد أسوان في المركز الـ 14 برصيد "23" نقطة.



