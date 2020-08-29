خبير: إيراد النهر لمصر والسودان يمثل 5% من مياه الأمطار المتساقطة على حوض النيل

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تدعى بشكل كاذب أن مصر تهيمن على مياه النيل وكيف نهيمن ونحن آخر دولة.



وأضاف "شراقى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النيل الأزرق نهر دولي، واستخدامه له قواعد ، واتفاق على الاستخدامات ، بحيث لا يتم ضرر للدول الأخرى".



وأكد أن هناك مجتمعا دوليا ، وقانونا للمياه العابرة للحدود، ونرفض أن تقوم إثيوبيا بحجز المياه أو بملء السد فى سنوات قليلة مع الإضرار بدول المصب ضررا جسيما.



وأشار إلى أن إيراد النيل لمصر والسودان 84 مليار متر مكعب، تم تقسيمه عندما بنينا السد العالى، إلى 55,5 مليار لمصر ، و 13,5 للسودان ، وهناك 10 مليارات بخر ، وهذه الكمية تمثل 5% من مياه الأمطار التى تسقط على حوض النيل.

