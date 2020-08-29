بعد وزير الداخلية باشاغا.. السراج يعفي معاون رئيس الأركان من منصبه

قرر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا إعفاء الفريق سالم جحا من منصبه كمعاون لرئيس الأركان العامة ويعتبر قرار تعيينه كما أنه لم يكن، وفقا لصحيفة "المرصد" الليبية.





يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان السراج توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.





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وقررت حكومة الوفاق تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.





ونص القرار الذي حمل رقم "562" لسنة 2020 على "أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، قرارا، بتكليف العقيد صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض.



