محمود عزت.. مسئول أمني كبير يكشف لـ أحمد موسى معلومات خطيرة عن مرشد الظل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القبض على محمود عزت، أقوى ضربة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ مرددا: «كان العقل المخطط والمدبر لكل جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج».





ووصف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الإرهابي محمود عزت أنه هو الشرير ومرشد الظل؛ لافتا أنه التقى اليوم مسئولا أمنيا كبيرا وكشف له عن معلومات كبيرة عن القاء القبض علي عزت ومعلومات عن عمله السري والتنظيم الخاص الذي يقوده.





وأشار موسى، ان محمود عزت كان يتنقل خلال السبع سنوات الماضية في مصر ولم يسافر إلى السودان أو غزة؛ متابعا: « كل المعلومات دي من مسؤول أمني كبير قابلته النهاردة».





ولفت موسى، أن محمود عزت أفاض بكم هائل من المعلومات خلال السبع سنوات الماضية؛ مرددا: «كل تحركاته كانت معروفة».