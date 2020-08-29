سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي

أحيا المطرب الشعبي سعد الصغير حفل زفاف الطيار المدني "كريم وجيه التهامي" علي "تسنيم" كريمة المستشار أحمد فتحي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بحضور عدد كبير من رجال القضاء والأعمال .





أقيم الحفل في الهواء الطلق بحديقة "اند راوس" علي كورنيش نيل منيل شيحة واشعل سعد الصغير الإحتفال باغانيه الشعبية إضافة إلى أغنية النادي الأهلي التي حملت فيها العروس علم نادي القرن واشعل العريس الشماريخ وسط اجواء مليئة بالبهجة والرومانسية .



