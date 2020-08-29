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فن

سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:46 م
سعد الصغير
سعد الصغير
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أحمد إبراهيم - عدسة \ محمد صبحى
أحيا المطرب الشعبي سعد الصغير حفل زفاف الطيار المدني "كريم وجيه التهامي" علي "تسنيم" كريمة المستشار أحمد فتحي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بحضور عدد كبير من رجال القضاء والأعمال .

أقيم الحفل في الهواء الطلق بحديقة "اند راوس" علي كورنيش نيل منيل شيحة واشعل سعد الصغير الإحتفال باغانيه الشعبية إضافة إلى أغنية النادي الأهلي التي حملت فيها العروس علم نادي القرن واشعل العريس الشماريخ وسط اجواء مليئة بالبهجة والرومانسية .

وكان من بين الحضور مصمم الأزياء هاني البحيري مصمم فستان العروس الذي خطف أنظار الجميع وتبادل عدد كبير من المدعويين الصور التذكارية معه بطريقة ال سيلفي واشادوا بالديجتال فاشون شو له الذي تم عرضه أون لاين ضمن اسبوع الموضه الفرنسي والذي حظي علي نسب مشاهدة عالية علي منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي
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